«Динамо» М — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и «Автомобилистом». Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2026, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В первом матче «Динамо» одержало гостевую победу со счётом 2:1.

С 76 очками после 61 сыгранной встречи уральский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками после 60 проведённых матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице Запада.