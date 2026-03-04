Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Автомобилист: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» М — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 4 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и «Автомобилистом». Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» М — «Автомобилист» 4 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В первом матче «Динамо» одержало гостевую победу со счётом 2:1.

С 76 очками после 61 сыгранной встречи уральский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками после 60 проведённых матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице Запада.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Рубка за плей-офф на Востоке и побег от чемпиона на Западе. Интриги финиша регулярки КХЛ
Рубка за плей-офф на Востоке и побег от чемпиона на Западе. Интриги финиша регулярки КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android