Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Флориды» высказался о восьмом поражении команды в последних 10 матчах

Главный тренер «Флориды» высказался о восьмом поражении команды в последних 10 матчах
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об очередном поражении команды. «Пантеры» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и отстают от зоны плей-офф на 10 очков.

«Наша игра вратаря была хорошей, но мы упустили нить игры и испытывали трудности с созданием моментов, поэтому пробовали множество разных способов, которые оказались не особенно эффективными. У нас было немного времени в зоне атаки, но мы не могли с этим справиться, не могли легко перемещать шайбу по площадке. Просто были не так хороши, как нужно, чтобы выиграть хоккейный матч», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Флорида» потерпела восемь поражений в последних 10 матчах.

Материалы по теме
Видео
Гол Грицюка помог «Нью-Джерси» обыграть «Флориду», у Бобровского 28 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android