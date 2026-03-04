Главный тренер «Флориды» высказался о восьмом поражении команды в последних 10 матчах

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об очередном поражении команды. «Пантеры» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и отстают от зоны плей-офф на 10 очков.

«Наша игра вратаря была хорошей, но мы упустили нить игры и испытывали трудности с созданием моментов, поэтому пробовали множество разных способов, которые оказались не особенно эффективными. У нас было немного времени в зоне атаки, но мы не могли с этим справиться, не могли легко перемещать шайбу по площадке. Просто были не так хороши, как нужно, чтобы выиграть хоккейный матч», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Флорида» потерпела восемь поражений в последних 10 матчах.