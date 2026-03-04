Скидки
Плющев: Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока

Плющев: Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о фаворитах текущего сезона КХЛ.

– Я не отказываюсь от своих слов, которые говорил ранее: Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока. Кто это будет – сложно сказать, потому что здесь команды равняются в классе. Команды выходят на финишную прямую – кто-то теряет игроков-лидеров, кто-то приобретает, кто-то налаживает отношения с игроками. Здесь будет всё гораздо сложнее. Но ещё раз говорю, Восток всё-таки выглядит поинтереснее, чем Запад, в игровом плане.

– Что может помешать «Авангарду» выйти в финал?
– Знаете, когда в команде есть достаточно много ярких, интересных игроков, могут возникнуть те же проблемы, что и у «Ак Барса». Когда кто-то начнёт перетягивать одеяло на себя. Но если они справятся с этой проблемой, думаю, у Омска будет всё нормально. По крайней мере – до финала, – цитирует Плющева «Татар-информ».

