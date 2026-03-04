Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид уступает лишь Гретцки по числу сезонов с 70+ результативными передачами

Макдэвид уступает лишь Гретцки по числу сезонов с 70+ результативными передачами
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ). Канадский форвард шестой сезон подряд добирается до отметки в 70 результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Казинс, Шабо) – 03:34     1:1 Драйзайтль (Экхольм, Савуа) – 05:03     1:2 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 06:34 (pp)     2:2 Драйзайтль – 16:48     2:3 Батерсон (Штюцле) – 24:30     2:4 Амадио (Дженсен) – 25:11     3:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 41:52 (pp)     4:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 58:35     5:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 61:50 (pp)    

Макдэвид присоединился к Уэйну Гретцки (13 сезонов с 1979-го по 1992-й) и Бобби Орру (шесть сезонов с 1969-го по 1975-й) — это единственные игроки НХЛ, которые шесть сезонов подряд отдавали более 70 передач.

Для Макдэвида это шестой сезон с 70 ассистами. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье и уступает лишь Уэйну Гретцки, который 16 сезонов отдавал минимум 70 результативных передач.

Материалы по теме
Леон Драйзайтль вышел на третье место по количеству очков в истории «Эдмонтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android