Макдэвид уступает лишь Гретцки по числу сезонов с 70+ результативными передачами

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ). Канадский форвард шестой сезон подряд добирается до отметки в 70 результативных передач.

Макдэвид присоединился к Уэйну Гретцки (13 сезонов с 1979-го по 1992-й) и Бобби Орру (шесть сезонов с 1969-го по 1975-й) — это единственные игроки НХЛ, которые шесть сезонов подряд отдавали более 70 передач.

Для Макдэвида это шестой сезон с 70 ассистами. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье и уступает лишь Уэйну Гретцки, который 16 сезонов отдавал минимум 70 результативных передач.