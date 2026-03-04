Макдэвид уступает лишь Гретцки по числу сезонов с 70+ результативными передачами
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ). Канадский форвард шестой сезон подряд добирается до отметки в 70 результативных передач.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Казинс, Шабо) – 03:34 1:1 Драйзайтль (Экхольм, Савуа) – 05:03 1:2 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 06:34 (pp) 2:2 Драйзайтль – 16:48 2:3 Батерсон (Штюцле) – 24:30 2:4 Амадио (Дженсен) – 25:11 3:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 41:52 (pp) 4:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 58:35 5:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 61:50 (pp)
Макдэвид присоединился к Уэйну Гретцки (13 сезонов с 1979-го по 1992-й) и Бобби Орру (шесть сезонов с 1969-го по 1975-й) — это единственные игроки НХЛ, которые шесть сезонов подряд отдавали более 70 передач.
Для Макдэвида это шестой сезон с 70 ассистами. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье и уступает лишь Уэйну Гретцки, который 16 сезонов отдавал минимум 70 результативных передач.
