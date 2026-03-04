Глава НХЛ впечатлился строительством новой арены «Калгари» на $ 1,2 млрд

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн лично ознакомился со строительством нового спортивного центра в Калгари стоимостью $ 1,2 млрд и был впечатлен тем, какой будет новая арена «Калгари Флэймз», известная как Scotia Place.

«Они учли опыт лучших арен лиги и смогли привнести лучшие практики в плане планировки. Новая арена будет вдвое больше по площади, чем «Сэдлдом». В ней больше туалетов и больше удобств. Это будет просто невероятно. Это здание хорошо продумано, и в результате оно будет очень хорошо выполнять свои функции», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Открытие арены Scotia Place запланировано на осень 2027 года, она претендует на звание одной из арен, принимающих Кубок мира по хоккею 2028 года.