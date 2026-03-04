Плющев: тот стиль, который Никитин ставит ЦСКА — это немножко не армейская игра

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина. Армейцы на данный момент занимают пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Я так скажу, тот стиль, который Никитин декларирует на площадке, — это немножко не армейская игра. Если игроки поймали суть этой игры, ну, дай бог, дай бог. Но рассчитывать с таким стилем на Кубок Гагарина очень сложно. Хотя команда укомплектована тоже хорошими игроками, молодыми.

Здесь есть вопрос стиля, психологии, тактики в организации игры. Игроки — солдаты, они выполняют, что им говорит командующий. Поэтому то, что они сумели стабилизировать игру — это хорошо. Но знаете, быть пятыми на Западе – как-то это несвойственно для этого клуба. Хотя клуб уже совершенно другой, видимо, и мотивация совершенно другая, и политика клуба совершенно другая, а главное — психология совершенно другая.

Поэтому мы видим клуб, который находится в середине таблицы Западной конференции. Ну, по крайней мере, можно было в начале сезона предполагать, что там не будет феерического старта. Но что в дальнейшем они там опустятся на уровень седьмого-восьмого места, никак не ожидал», – цитирует Плющева «Татар-информ».