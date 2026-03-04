Скидки
Форвард «Сибири» Бек: когда я рос, даже мысли не было, что буду играть в хоккей в Китае

Форвард «Сибири» Бек: когда я рос, даже мысли не было, что буду играть в хоккей в Китае
Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился ожиданиями от встречи команды с «Шанхайскими Драконами» в Шанхае 5 марта. Напомним, ранее форвард также играл в Китае в составе «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019.

«У меня только приятные воспоминания об игре в Китае, хоть время в команде было не таким долгим. «Сибирь» ждёт большой матч, мы боремся за плей-офф, и будет интересно провести игру в такой обстановке. Когда я рос, то даже не было мысли о том, что буду играть в хоккей на профессиональном уровне в Китае – это суперуникальный опыт. Понимал, что в команде будет много ребят из Канады, поэтому не сомневался, что это будет интересное время.

Уверен, что Китай ждёт развитие хоккея. Третий вратарь «Куньлунь Ред Стар», с которым я играл, Санни (Сунь Цзэхао) вовлечён в эту работу, также помогает мой хороший друг Брэндон Ип. Надеюсь, что матчи KHL World Games помогут развитию игры в стране», — цитирует Бека сайт КХЛ.

