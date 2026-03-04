Журналистка ESPN высказалась о будущем Сергея Бобровского во «Флориде»

Журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN высказалась о будущем российского вратаря Сергея Бобровского во «Флориде Пантерз».

«Контракт вратаря «Флориды» Сергея Бобровского истекает этим летом, и, похоже, ни он, ни команда не близки к продлению. Хотя «Флорида» держит это в секрете, многие из тех, с кем я общаюсь в лиге, скептически относятся к возможности обмена Бобровского, даже несмотря на то, что «Пантерз», похоже, выбывают из борьбы за плей-офф», — написала Каплан в статье.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.