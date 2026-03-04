«Всю жизнь мечтал». Форвард «Дэвилз» Грицюк — о шайбе в ворота Сергея Бобровского
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. «Дьяволы» одержали победу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Грицюк (Браун) – 12:10 1:1 Лунделль (Родригес, Балинскис) – 14:37 2:1 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 21:35 3:1 Гласс (Хямеэнахо, Хэмилтон) – 28:13 4:1 Мерсер – 56:23 5:1 Немец (Браун, Хьюз) – 59:20
«Всю жизнь я мечтал забить российскому вратарю в НХЛ. Забить им всем — Шестёркину, Сорокину, Бобровскому… Но Бобровский был в моем списке номером один! И сегодня я забил ему. Хотя я сам не понял, как именно забил — я не видел попадания шайбы в ворота», — приводит слова Грицюка журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети Х.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
