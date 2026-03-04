«Всю жизнь мечтал». Форвард «Дэвилз» Грицюк — о шайбе в ворота Сергея Бобровского

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. «Дьяволы» одержали победу со счётом 5:1.

«Всю жизнь я мечтал забить российскому вратарю в НХЛ. Забить им всем — Шестёркину, Сорокину, Бобровскому… Но Бобровский был в моем списке номером один! И сегодня я забил ему. Хотя я сам не понял, как именно забил — я не видел попадания шайбы в ворота», — приводит слова Грицюка журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети Х.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.