Лебрюн: похоже, «Флорида» решила начать работу по обмену игроков, включая Бобровского

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Флорида Пантерз» готова к работе по обмену игроков, включая российского голкипера Сергея Бобровского.

«Пантерз» снова проиграли, и, насколько я понимаю, они приняли решение начать работу по обмену игроков, в частности, Эй Джея Грира и Сергея Бобровского.

У Бобровского есть список из 16 команд, куда он не перейдёт без своего желания. Это не значит, что его обязательно обменяют, это просто означает, что «Флорида» готова к переговорам», — написал Лебрюн.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.