Валерий Ничушкин может быть обменян из «Колорадо» — источник

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин может быть обменян. Об этом сообщает журналист Адриан Дэйтер на своей странице в социальной сети Х.

«Я слышал, что Вэл Ничушкин внезапно может стать объектом обмена «Колорадо», — написал Дэйтер.

Напомним, дедлайн обменов текущего сезона в Национальной хоккейной лиге установлен на 6 марта 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 51 матч, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «+5». «Колорадо» с 91 очком после 60 проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Запада.