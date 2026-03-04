«Сибирь» представила специальную форму к вынесенному матчу с «Шанхаем» в Китае

«Сибирь» представила специальную форму к вынесенному матчу регулярного сезона КХЛ с «Шанхайскими Драконами» в Китае, который состоится завтра, 5 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Сибирь Новосибирская область

Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб провёл 61 встречу, в которых набрал 58 очков, и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

