«Сибирь» представила специальную форму к вынесенному матчу с «Шанхаем» в Китае
Поделиться
«Сибирь» представила специальную форму к вынесенному матчу регулярного сезона КХЛ с «Шанхайскими Драконами» в Китае, который состоится завтра, 5 марта.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб провёл 61 встречу, в которых набрал 58 очков, и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился ожиданиями от встречи команды с «Шанхайскими Драконами» в Шанхае.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
17:51
-
17:36
-
17:19
-
17:03
-
16:44
-
16:26
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
08:44