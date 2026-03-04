Скидки
Кучеров с начала года набирает в среднем 2,32 очка за игру, Макдэвид и Драйзайтль — 1,65

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 1 января 2026 года набирает в среднем 2,32 очка за игру. Об этом сообщает TNT Sports.

При этом ближайшие преследователи — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» — набирают по 1,65.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 55 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 32 гола и 64 результативные передачи.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с 80 очками после 59 проведённых встреч занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Ранее Кучеров повторил достижения Павла Буре, Артемия Панарина и Давида Пастрняка в НХЛ.

Никита Кучеров повторил достижения Павла Буре, Артемия Панарина и Давида Пастрняка в НХЛ
