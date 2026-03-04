Скидки
Форвард «Металлурга» Силантьев подарил персоналу больницы торт с изображением шайбы

Форвард «Металлурга» Силантьев подарил персоналу больницы торт с изображением шайбы
Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев поблагодарил персонал «Медсанчасти ММК» за операцию и последующее восстановление. Хоккеист подарил торт с изображением шайбы.

Напомним, в конце второго периода игры с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 53 встречи, в которых забросил 20 шайб и отдал 25 результативных передач.

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев опубликовал фотографию после операции
