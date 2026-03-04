Скидки
«Вашингтон» продлил контракт с форвардом Фрэнком на общую сумму $ 4 млн

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с форвардом Этеном Фрэнком на два года с общей суммой в $ 4 млн. Кэпхит соглашения составил $ 2 млн. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

28-летний Фрэнк набрал 23 (11+12) очка в 52 играх нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. Форвард занимает восьмое место в «Кэпиталз» по количеству голов и пятое – по количеству голов за 60 минут в формате 5х5 (0,85). В прошлом сезоне Фрэнк провёл за «Кэпиталз» 24 игры, набрав 7 (4+3) очков.

В АХЛ с клубом «Херши» Фрэнк становился двукратным обладателем Кубка Колдера.

«Вашингтон » провёл 63 встречи, в которых набрал 69 очков, и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии
