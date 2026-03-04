Скидки
Кирилл Фастовский назвал самого прогрессирующего игрока СКА в текущем сезоне

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский назвал защитника Сергея Сапего самым прогрессирующим игроком в СКА в текущем сезоне.

«Я считаю прогресс Сапего действительно стремительным. Отчасти Сергею «повезло» с тем, что в самом начале сезона серьёзнейшую травму получил лидер обороны армейцев с Невы – Тревор Мёрфи, что вынужденно предоставило белорусу больше игрового времени и новую, несвойственную ему ранее в минском «Динамо» и СКА роль.

Он стал гораздо больше подключаться к атакам, исполняя при этом функции разыгрывающего и атакующего защитника в одной из бригад большинства. Всё это привело к тому, что Сергей очень заметно прибавил во всех компонентах игры. Конечно, он действует не без ошибок, но в хоккее без ошибок не бывает! Пожелаем ему не останавливаться на достигнутом», — цитирует Фастовского «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Сапего провёл 61 игру и набрал 16 (2+14) очков.

