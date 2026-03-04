Скидки
Ларкин о Бобровском: даже команды с хорошими вратарями могут наперебой делать предложения

Журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff прокомментировал возможный уход российского вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

«Бобровский играет настолько важную роль, что даже команды с хорошими вратарями могут наперебой делать предложения. С другой стороны, Бобровский всё ещё имеет право вето на половину команд лиги в качестве потенциального места назначения, и, взяв два Кубка Стэнли подряд и сыграв в трёх финалах подряд, он может быть не совсем мотивирован гнаться за ещё одним чемпионством ценой переезда. Если, конечно, он не планирует уйти в качестве свободного агента», — написал Ларкин.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

