Игра между ХК «Сочи» и «Авангардом» пройдёт в Сочи

Матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» — «Локомотив» 6 марта пройдёт в Сочи, сообщает пресс-служба южан.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, ранее домашняя игра ХК «Сочи» с «Локомотивом» была перенесена в Ярославль.

Ранее две встречи в Сочи были прерваны из-за угрозы атак БПЛА. Матч с ЦСКА, который проходил 23 февраля, был прерван после первого периода при счёте 0:0. Позже стало известно, что встреча будет доиграна в Москве 11 марта. Игра с нижегородским «Торпедо» 1 марта была остановлена в третьем периоде при счёте 1:1. Спустя два часа матч был возобновлён и завершён со счётом 5:1 в пользу «Сочи».