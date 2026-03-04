Игра между ХК «Сочи» и «Авангардом» пройдёт в Сочи
Напомним, ранее домашняя игра ХК «Сочи» с «Локомотивом» была перенесена в Ярославль.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
Напомним, ранее домашняя игра ХК «Сочи» с «Локомотивом» была перенесена в Ярославль.
Ранее две встречи в Сочи были прерваны из-за угрозы атак БПЛА. Матч с ЦСКА, который проходил 23 февраля, был прерван после первого периода при счёте 0:0. Позже стало известно, что встреча будет доиграна в Москве 11 марта. Игра с нижегородским «Торпедо» 1 марта была остановлена в третьем периоде при счёте 1:1. Спустя два часа матч был возобновлён и завершён со счётом 5:1 в пользу «Сочи».
