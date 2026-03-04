Скидки
Инсайдер назвал города Канады, являющиеся главными претендентами на проведение Кубка мира

Инсайдер назвал города Канады, являющиеся главными претендентами на проведение Кубка мира
Издание The Fourth Period со ссылкой на инсайдера Дэвида Паньотту заявило, что Калгари и Эдмонтон считаются главными претендентами на совместное принятие матчей Кубка мира в 2028 году. Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн лично ознакомился со строительством нового спортивного центра в Калгари стоимостью $ 1,2 млрд.

Отмечается, что первоначально заявки на проведение встреч турнира, запланированного на февраль 2028 года, подали 10 городов Северной Америки и шесть городов Европы.

По словам источников, Монреаль и Торонто, как ожидается, не будут принимать матчи Кубка мира — 2028.

Напомним, по данным Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги определили семь из восьми стран-участниц Кубка мира — 2028.

