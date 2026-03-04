Инсайдер назвал города Канады, являющиеся главными претендентами на проведение Кубка мира

Издание The Fourth Period со ссылкой на инсайдера Дэвида Паньотту заявило, что Калгари и Эдмонтон считаются главными претендентами на совместное принятие матчей Кубка мира в 2028 году. Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн лично ознакомился со строительством нового спортивного центра в Калгари стоимостью $ 1,2 млрд.

Отмечается, что первоначально заявки на проведение встреч турнира, запланированного на февраль 2028 года, подали 10 городов Северной Америки и шесть городов Европы.

По словам источников, Монреаль и Торонто, как ожидается, не будут принимать матчи Кубка мира — 2028.

Напомним, по данным Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги определили семь из восьми стран-участниц Кубка мира — 2028.