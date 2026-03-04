Сушинский: между КХЛ и НХЛ с каждым годом всё больше увеличивается разрыв

Чемпион мира Максим Сушинский поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги в сравнении с Национальной хоккейной лигой.

«Между КХЛ и НХЛ с каждым годом всё больше увеличивается разрыв, лиги становятся другими в плане уровня и в плане стилей. Разница между двумя лигами увеличивается и, похоже, будет увеличиваться и дальше. НХЛ становится всё сильнее», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Ранее Сушинский прокомментировал установление Кириллом Капризовым нового клубного рекорда «Миннесоты Уайлд» по голам. Россиянин забросил свою 220-ю шайбу за «дикарей» и превзошёл предыдущее достижение Мариана Габорика.