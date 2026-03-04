Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: между КХЛ и НХЛ с каждым годом всё больше увеличивается разрыв

Сушинский: между КХЛ и НХЛ с каждым годом всё больше увеличивается разрыв
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги в сравнении с Национальной хоккейной лигой.

«Между КХЛ и НХЛ с каждым годом всё больше увеличивается разрыв, лиги становятся другими в плане уровня и в плане стилей. Разница между двумя лигами увеличивается и, похоже, будет увеличиваться и дальше. НХЛ становится всё сильнее», – приводит слова Сушинского LiveResult.

Ранее Сушинский прокомментировал установление Кириллом Капризовым нового клубного рекорда «Миннесоты Уайлд» по голам. Россиянин забросил свою 220-ю шайбу за «дикарей» и превзошёл предыдущее достижение Мариана Габорика.

Материалы по теме
Максим Сушинский: вчера переписывался с Капризовым, говорил ему: «Все рекорды побил!»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android