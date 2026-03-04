Скидки
Защитник московского «Динамо» Сергеев удалён до конца матча за подножку линейному арбитру

Комментарии

В эти минуты в Москве проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Автомобилистом». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода после вбрасывания в зоне «Динамо» защитник бело-голубых Артём Сергеев в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра, за что получил удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

С 76 очками после 61 сыгранной встречи уральский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 72 очками после 60 проведённых матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице Запада.

Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, какое правило изменил бы в КХЛ
