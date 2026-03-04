Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию во встрече с «Ладой» (3:5) в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яруллин, Семёнов) – 13:17 (5x5) 0:2 Миллер (Сафонов, Галимов) – 14:42 (5x5) 1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов) – 22:47 (5x5) 2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов) – 27:35 (5x3) 3:2 Савчук (Тянулин, Коттон) – 37:43 (5x5) 3:3 Тодд – 39:14 (5x5) 4:3 Михайлов (Тянулин) – 53:48 (5x5) 5:3 Савчук (Сетдиков) – 59:59 (en)
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п. 1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» с 84 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конфренции.
