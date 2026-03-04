Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию

Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию во встрече с «Ладой» (3:5) в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яруллин, Семёнов) – 13:17 (5x5)     0:2 Миллер (Сафонов, Галимов) – 14:42 (5x5)     1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов) – 22:47 (5x5)     2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов) – 27:35 (5x3)     3:2 Савчук (Тянулин, Коттон) – 37:43 (5x5)     3:3 Тодд – 39:14 (5x5)     4:3 Михайлов (Тянулин) – 53:48 (5x5)     5:3 Савчук (Сетдиков) – 59:59 (en)    

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п. 1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» с 84 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конфренции.

Материалы по теме
Видео
«Лада» отыгралась с 0:2 и одержала волевую победу над «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android