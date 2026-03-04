Форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов оштрафован за симуляцию во встрече с «Ладой» (3:5) в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по п. 1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

«Ак Барс» с 84 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конфренции.