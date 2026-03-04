Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

36-летний защитник Майерс перешёл из «Ванкувера» в «Даллас» — Даррен Дрегер

36-летний защитник Майерс перешёл из «Ванкувера» в «Даллас» — Даррен Дрегер
Комментарии

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х сообщил, что 36-летний защитник Тайлер Майерс перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Даллас Старз».

В этом сезоне Майерс провёл 57 игр за «Кэнакс» и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-24». Срок его соглашения с кэпхитом $ 3 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027. В контракте игрока обороны был пункт о полном запрете на обмен.

«Ванкувер Кэнакс» с 43 очками после 60 матчей является худшей командой текущего сезона Национальной хоккейной лиги. «Косатки» занимают последнее место в общей таблице НХЛ.

Ранее журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриоч высказался о возможном обмене шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона в «Детройт Ред Уингз».

Материалы по теме
«Детройт» пытается выменять Элиаса Петтерссона у «Ванкувера» — Ottawa Citizen
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android