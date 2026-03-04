Защитник «Трактора» Чайковски получил 34 минуты штрафа в одном эпизоде
Поделиться
В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и челябинским «Трактором». После второго периода счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Глотов, Телегин) – 04:10 (5x5) 0:2 Ливо (Кадейкин, Николаев) – 25:34 (5x4) 0:3 Кадейкин (Гросс, Ливо) – 28:39 (5x4) 0:4 Телегин (Ливо, Гросс) – 37:06 (5x5) 0:5 Светлаков (Дронов, Джиошвили) – 56:12 (5x4)
На 33-й минуте встречи защитник «Трактора» Михал Чайковски получил малый штраф за подножку, после чего агрессивно спорил с арбитрами игры. В итоге игрок обороны получил два малых штрафа за подножку и неспортивное поведение, 10-минутный дисциплинарный штраф и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:25
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:37
-
19:18
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
17:51
-
17:36
-
17:19
-
17:03
-
16:44
-
16:26
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:45