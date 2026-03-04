Защитник «Трактора» Чайковски получил 34 минуты штрафа в одном эпизоде

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и челябинским «Трактором». После второго периода счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте встречи защитник «Трактора» Михал Чайковски получил малый штраф за подножку, после чего агрессивно спорил с арбитрами игры. В итоге игрок обороны получил два малых штрафа за подножку и неспортивное поведение, 10-минутный дисциплинарный штраф и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.