«Флорида» подписала контракт с голкипером Доминге на фоне слухов об уходе Бобровского

«Флорида Пантерз» подписала двусторонний контракт до конца текущего сезона с экс-голкипером «Сибири» Луи Доминге. Об этом сообщает пресс-служба «пантер».

Напомним, в ноябре 2025 года Доминге подписал контракт с фарм-клубом «Флориды» ХК «Шарлотт» из АХЛ. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носило односторонний характер.

За новосибирскую команду Доминге одержал одну победу, проведя в общей сложности 11 матчей с 89,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,83.

Отметим, что в последние дни в СМИ появляются слухи о возможном уходе из «Флориды» российского голкипера Сергея Бобровского.