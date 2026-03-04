Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Трактор, результат матча 4 марта 2026 года, счёт 0:5, КХЛ 2025/2026

Дубль Ливо помог «Трактору» разгромить в гостях «Торпедо» со счётом 5:0
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Глотов, Телегин) – 04:10 (5x5)     0:2 Ливо (Кадейкин, Николаев) – 25:34 (5x4)     0:3 Кадейкин (Гросс, Ливо) – 28:39 (5x4)     0:4 Телегин (Ливо, Гросс) – 37:06 (5x5)     0:5 Светлаков (Дронов, Джиошвили) – 56:12 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Джош Ливо (дубль), Александр Кадейкин, Сергей Телегин, Андрей Светлаков.

«Трактор» впервые в сезоне победил «Торпедо». Команды вскоре встретятся вновь – 13 марта в Челябинске. Вратарь «Торпедо» Дмитрий Николаев провёл второй матч «на ноль» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 8 марта встретится дома с «Сочи». «Трактор» 6 марта проведёт матч в Москве с местным ЦСКА.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android