Дубль Ливо помог «Трактору» разгромить в гостях «Торпедо» со счётом 5:0

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Джош Ливо (дубль), Александр Кадейкин, Сергей Телегин, Андрей Светлаков.
«Трактор» впервые в сезоне победил «Торпедо». Команды вскоре встретятся вновь – 13 марта в Челябинске. Вратарь «Торпедо» Дмитрий Николаев провёл второй матч «на ноль» в сезоне.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» 8 марта встретится дома с «Сочи». «Трактор» 6 марта проведёт матч в Москве с местным ЦСКА.
- 4 марта 2026
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:25
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:37
-
19:18
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
17:51
-
17:36
-
17:19
-
17:03
-
16:44
-
16:26
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:45