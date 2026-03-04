Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Торонто» Танев перенёс операцию и выбыл до конца сезона

Защитник «Торонто» Танев перенёс операцию и выбыл до конца сезона
Комментарии

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Крис Танев перенёс операцию на мышцах брюшного пресса и выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

В текущем сезоне из-за травм 36-летний Танев сыграл лишь 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Новое повреждение защитник получил в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги 36-летний Танев провёл 878 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 174 результативные передачи с показателем полезности «+161».

«Торонто» с 64 очками после 61 сыгранной встречи занимает 13-е место в турнирной таблице Востока.

