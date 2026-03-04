Скидки
ЦСКА — Авангард, результат матча 4 марта 2026 года, счёт 0:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Маклауда принёс «Авангарду» победу над ХК ЦСКА в Москве
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Майкл Маклауд открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Майкл Маклауд удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

После сегодняшнего матча «Авангард» одержал третью победу подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
