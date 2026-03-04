«Локомотив» одержал седьмую победу подряд, одолев в Ярославле ХК «Сочи»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой ярославского клуба со счётом 3:2.

На седьмой минуте второго периода Рихард Паник открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Рихард Паник вновь вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На 15-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. В средине третьего периода Алексей Береглазов в третий раз вывел ярославский клуб вперёд.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 6 марта примет дома «Авангард». «Локомотив» 9 марта сыграет в Ярославле с «Северсталью».