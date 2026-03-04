Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Локомотив, результат матча 4 марта 2026 года, счёт 2:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал седьмую победу подряд, одолев в Ярославле ХК «Сочи»
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой ярославского клуба со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Шалунов, Берёзкин) – 26:02 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Биттен) – 30:21 (5x5)     1:2 Паник (Кирьянов, Черепанов) – 32:39 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов) – 34:13 (4x5)     2:3 Береглазов (Паник, Кирьянов) – 50:29 (5x5)    

На седьмой минуте второго периода Рихард Паник открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Рихард Паник вновь вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На 15-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. В средине третьего периода Алексей Береглазов в третий раз вывел ярославский клуб вперёд.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 6 марта примет дома «Авангард». «Локомотив» 9 марта сыграет в Ярославле с «Северсталью».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android