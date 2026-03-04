Скидки
Динамо М — Автомобилист, результат матча 4 марта 2026 года, счёт 0:4, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» в гостях победил московское «Динамо» со счётом 4:0
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

В составе «Автомобилиста» шайбы на свой счёт записали Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков, Ярослав Бусыгин.

После сегодняшней встречи «Автомобилист» одержал пятую победу кряду. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин провёл третий «сухой» матч в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 7 марта примет дома СКА. «Автомобилист» 6 марта сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом».

