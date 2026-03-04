Скидки
«Единственное чёрное пятно в этом матче». Корешков — о 34 минутах штрафа Чайковски

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победный матч с «Торпедо» (5:0) и высказался о 34 минутах штрафа защитника челябинского клуба Михала Чайковски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Глотов, Телегин) – 04:10 (5x5)     0:2 Ливо (Кадейкин, Николаев) – 25:34 (5x4)     0:3 Кадейкин (Гросс, Ливо) – 28:39 (5x4)     0:4 Телегин (Ливо, Гросс) – 37:06 (5x5)     0:5 Светлаков (Дронов, Джиошвили) – 56:12 (5x4)    

— Хорошая командная победа. Был тяжёлый момент, когда играли «три на пять», но выстояли, сыграли грамотно. Плюс помог вратарь. На протяжении всего матча имели преимущество и довели встречу до победы.⠀

— Не показалось ли, что победа получилась слишком хорошей? И забили много, и в меньшинстве выстояли, и вратарь отыграл на «ноль». Не слишком ли сладко получилось?
— Давно такого «слишком» не было. Пусть лучше будет слишком. Тем более выезд только начался. Такой матч даёт, наоборот, только положительные эмоции.

— Когда, по сути, не изменили состав, несмотря на то что не забили в предыдущем матче, знали, что будет так?
— Предыдущий матч мы играли абсолютно не хуже. У нас было 20 голевых моментов. Просто где-то шайба не шла. А сегодня — пошла. То, что мы нарабатываем, то, что хотим забить и правильно играем — всё воплотилось в голы.

— Джошуа Ливо, который сегодня набрал 2+2, тоже был одинаковым в сравнении с остальными?
— Он выделился только по очкам. По содержанию и качеству все сыграли хорошо.

— Удаление Михала Чайковски — тёмное пятно, которое вообще не ожидалось.
— То, что он не сдержался — согласен, единственное чёрное пятно в этом матче. Поговорим. Думаю, с его стороны такого больше не повторится.

— Если смотреть на турнирную таблицу, «Трактор» ещё не обеспечил себе участие в Кубке Гагарина. «Торпедо» при этом уже кубковую весну себе заработало. Можно ли считать это объяснением того, что соперник будет недостаточно мотивирован при подготовке к матчу?
— Опять же, не знаю насчёт мотивации соперника. Мы выполняем свою работу. Матчей осталось всё меньше и меньше, через них мы и готовимся к плей-офф, — цитирует Корешкова сайт «Трактора».

