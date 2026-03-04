Скидки
Вячеслав Козлов объяснил причины крупного поражения «Динамо» от «Автомобилиста»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил причины крупного поражения от «Автомобилиста» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

– Вы знаете, иногда бывают такие игры, когда тебе голы залетают, а ты забить не можешь. Сегодня 0:4, но думаю, что всё равно у нас были моменты. Мы старались вернуться в игру. Если бы забили при 0:2/0:3, то могли бы зацепиться. Счёт крупный. Однако он сложился потому, что мы начали рисковать, стараясь вернуться в игру.

– Насколько вам мешает то обстоятельство, что «Динамо» никак не может провести матч полноценно здоровым составом? Вроде бы вернулись одни, зато тут же заболели Слепышев и Галимов.
– Ну, тяжело набрать четыре равноценные пятёрки. Пока такая ситуация. Наверное, через это надо пройти. Лучше это будет сейчас, чем так будет в плей-офф. Некоторые уже по второму разу болеют. Но, наверное, у многих такая ситуация, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Автомобилист» в гостях победил московское «Динамо» со счётом 4:0
