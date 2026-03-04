Скидки
Главный тренер «Динамо» прокомментировал удаление своего игрока за контакт с арбитром

Главный тренер «Динамо» прокомментировал удаление своего игрока за контакт с арбитром
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал удаление защитника бело-голубых Артёма Сергеева за контакт с линейным арбитром.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

– Момент с удалением Артёма Сергеева – что о нём думаете?
– Мы сейчас посмотрели этот момент. Думаю, что это несчастный случай. Он пошёл сначала по большой [дуге] его обкатывать, понял, что не успевает. Хотел затормозить, здесь клюшка… Как мне объяснили судьи, это нарушение. Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить. Даже если рядом шайба, нужно искать возможность, чтобы не въезжать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

