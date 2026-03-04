Главный тренер «Динамо» прокомментировал удаление своего игрока за контакт с арбитром

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал удаление защитника бело-голубых Артёма Сергеева за контакт с линейным арбитром.

– Момент с удалением Артёма Сергеева – что о нём думаете?

– Мы сейчас посмотрели этот момент. Думаю, что это несчастный случай. Он пошёл сначала по большой [дуге] его обкатывать, понял, что не успевает. Хотел затормозить, здесь клюшка… Как мне объяснили судьи, это нарушение. Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить. Даже если рядом шайба, нужно искать возможность, чтобы не въезжать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.