Козлов — о мнении Ларионова по «Динамо»: донесу до ребят, что о них так думают

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил слова наставника СКА Игоря Ларионова, который ранее заявил, что не видит в игре бело-голубых никаких проблем для армейской команды, кроме большинства.

– Впереди важный матч со СКА, с которым недавно уже встречались. После завершения той встречи главный тренер соперника сказал, что не видит в «Динамо» никаких проблем для его команды, кроме большинства. Это станет дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Я донесу до ребят, если они не знают, что о них так думают. Постараемся, чтобы ребята услышали и закусились, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.