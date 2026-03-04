Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о мнении Ларионова по «Динамо»: донесу до ребят, что о них так думают

Козлов — о мнении Ларионова по «Динамо»: донесу до ребят, что о них так думают
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил слова наставника СКА Игоря Ларионова, который ранее заявил, что не видит в игре бело-голубых никаких проблем для армейской команды, кроме большинства.

– Впереди важный матч со СКА, с которым недавно уже встречались. После завершения той встречи главный тренер соперника сказал, что не видит в «Динамо» никаких проблем для его команды, кроме большинства. Это станет дополнительной мотивацией для вашей команды?
– Я донесу до ребят, если они не знают, что о них так думают. Постараемся, чтобы ребята услышали и закусились, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Ларионов: говорили о дисциплине, потому что в остальном не видели проблем в «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android