Главный тренер «Автомобилиста» раскрыл секрет победы над «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о гостевой победе в матче с «Динамо» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

— Довольно давно не обыгрывали «Динамо» в Москве. Немножко поменяли подготовку. Сегодня не было утренней раскатки по желанию. Это, наверное, основное, что повлияло на исход матча. Хорошая игра такая, с обеих сторон был быстрый хоккей. Мы правильно воспользовались своими моментами. Здорово отработало меньшинство. Женька Аликин заслужил этот «сухарь». Не хватало нам быстроты в завершении при форматах «пять на четыре» и «пять на три», медленно шайба ходила, уделим больше внимания этому компоненту. Хотел бы поздравить парней с победой и сказать спасибо за выполненную установку на игру.

— Пятиматчевая серия из побед в последних играх. В чём ключ к успеху? Команда в неплохой форме подходит к плей-офф.
— Ещё довольно далеко до плей-офф. Здесь момент в том, что парни правильно действуют, реализация моментов хорошая, здорово забиваем голы, неплохие контратаки, хорошие добивания. То, что парням показывают, они выполняют.

— Насколько сложно выбрать первого вратаря на плей-офф? Видно, что и Галкин, и Аликин в шикарной форме, выдают «сухие» матчи. Как выбрать из них, насколько это приятная или сложная головная боль?
— С одной стороны, приятная. Но, как вы правильно сказали, это и сложно. Поговорим с тренером вратарей и определимся ближе к плей-офф. Посмотрим, что за соперник будет у нас, и выберем вратаря, который начнёт, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

