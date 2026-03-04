Скидки
«Сан-Хосе» продлил контракт с 30-летним форвардом Шервудом на общую сумму $ 28,75 млн

«Сан-Хосе» продлил контракт с 30-летним форвардом Кифером Шервудом. Новый срок рассчитан на пять лет. Кэпхит составит $ 5,75 млн. Об этом сообщает пресс-служба «акул». Напомним, Шервуд перешёл в «Сан-Хосе» из «Ванкувер Кэнакс» 19 января в результате обмена.

За «Шаркс» Кифер провёл пять матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Шервуд до «Сан-Хосе» провёл 44 игры в нынешнем сезоне и набрал 23 (17+6) очка. За свою карьеру в НХЛ он сыграл 314 матчей, набрав 123 (61+62) очка, выступая за «Анахайм Дакс», «Колорадо Эвеланш», «Нэшвилл Предаторз» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее «Сан-Хосе» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче с 12 голами.

