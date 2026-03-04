Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не сказать, что у нас была классная игра». Хартли — о победе «Локомотива» над «Сочи»

«Не сказать, что у нас была классная игра». Хартли — о победе «Локомотива» над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победном матче с ХК «Сочи» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Шалунов, Берёзкин) – 26:02 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Биттен) – 30:21 (5x5)     1:2 Паник (Кирьянов, Черепанов) – 32:39 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов) – 34:13 (4x5)     2:3 Береглазов (Паник, Кирьянов) – 50:29 (5x5)    

«Не сказать, что у нас была классная игра. Есть вещи, которые нужно делать лучше. Мы растратили много эмоций в прошлых матчах, поэтому сегодня не всегда здорово выполняли игровое задание. Рихард Паник — лучший игрок, сам забил, создавал возможности партнёрам. Рад за Алексея Мельничука, он показал хорошую игру. Точно не можем сказать, насколько серьёзная травма у Фрейза. Он потерял много крови, его отвезли в больницу, у него травма лица. Пропущенный гол в большинстве — недостаточно концентрации, несколько ошибок, не очень чётко вошли в зону», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал седьмую победу подряд, одолев в Ярославле ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android