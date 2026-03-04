«Не сказать, что у нас была классная игра». Хартли — о победе «Локомотива» над «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победном матче с ХК «Сочи» (3:2).

«Не сказать, что у нас была классная игра. Есть вещи, которые нужно делать лучше. Мы растратили много эмоций в прошлых матчах, поэтому сегодня не всегда здорово выполняли игровое задание. Рихард Паник — лучший игрок, сам забил, создавал возможности партнёрам. Рад за Алексея Мельничука, он показал хорошую игру. Точно не можем сказать, насколько серьёзная травма у Фрейза. Он потерял много крови, его отвезли в больницу, у него травма лица. Пропущенный гол в большинстве — недостаточно концентрации, несколько ошибок, не очень чётко вошли в зону», — цитирует Хартли сайт КХЛ.