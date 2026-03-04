«Не сказать, что у нас была классная игра». Хартли — о победе «Локомотива» над «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победном матче с ХК «Сочи» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Шалунов, Берёзкин) – 26:02 (5x5) 1:1 Кагарлицкий (Биттен) – 30:21 (5x5) 1:2 Паник (Кирьянов, Черепанов) – 32:39 (5x5) 2:2 Сероух (Хафизов) – 34:13 (4x5) 2:3 Береглазов (Паник, Кирьянов) – 50:29 (5x5)
«Не сказать, что у нас была классная игра. Есть вещи, которые нужно делать лучше. Мы растратили много эмоций в прошлых матчах, поэтому сегодня не всегда здорово выполняли игровое задание. Рихард Паник — лучший игрок, сам забил, создавал возможности партнёрам. Рад за Алексея Мельничука, он показал хорошую игру. Точно не можем сказать, насколько серьёзная травма у Фрейза. Он потерял много крови, его отвезли в больницу, у него травма лица. Пропущенный гол в большинстве — недостаточно концентрации, несколько ошибок, не очень чётко вошли в зону», — цитирует Хартли сайт КХЛ.
Комментарии
- 4 марта 2026
-
23:25
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:25
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:37
-
19:18
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
17:51
-
17:36
-
17:19
-
17:03
-
16:44
-
16:26
-
16:09
-
15:50
-
15:30