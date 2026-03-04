Главный тренер «Сочи» Михайлов: игру с «Локомотивом» начали робко, не по-хозяйски
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении от «Локомотива» (2:3) в домашней встрече, которая проходила в Ярославле после переноса из-за угроз атаки БПЛА в Сочи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Шалунов, Берёзкин) – 26:02 (5x5) 1:1 Кагарлицкий (Биттен) – 30:21 (5x5) 1:2 Паник (Кирьянов, Черепанов) – 32:39 (5x5) 2:2 Сероух (Хафизов) – 34:13 (4x5) 2:3 Береглазов (Паник, Кирьянов) – 50:29 (5x5)
«Первый период мы начали робко, не по-хозяйски. Во втором периоде вошли в игру, почувствовали скорость, но допустили на одну ошибку больше, чем соперники. Недавняя игра в Сочи с «Локомотивом» перешла в овертайм, сегодня было 2:2, но соперники проявили мастерство. В начале сезона и сейчас игры разные и по счёту, и по игре.
У нас кадровые проблемы, скоро должны вернуться в состав и Кэмерон Ли, и Илья Николаев. Самсонов не играет, потому что Паша в хорошей форме. Были матчи, в которых у него не получалось — и мы выпускали Илью», — цитирует Михайлова сайт КХЛ.
Комментарии
- 5 марта 2026
-
00:00
- 4 марта 2026
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:25
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:25
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:37
-
19:18
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
17:51