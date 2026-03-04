Главный тренер «Сочи» Михайлов: игру с «Локомотивом» начали робко, не по-хозяйски

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении от «Локомотива» (2:3) в домашней встрече, которая проходила в Ярославле после переноса из-за угроз атаки БПЛА в Сочи.

«Первый период мы начали робко, не по-хозяйски. Во втором периоде вошли в игру, почувствовали скорость, но допустили на одну ошибку больше, чем соперники. Недавняя игра в Сочи с «Локомотивом» перешла в овертайм, сегодня было 2:2, но соперники проявили мастерство. В начале сезона и сейчас игры разные и по счёту, и по игре.

У нас кадровые проблемы, скоро должны вернуться в состав и Кэмерон Ли, и Илья Николаев. Самсонов не играет, потому что Паша в хорошей форме. Были матчи, в которых у него не получалось — и мы выпускали Илью», — цитирует Михайлова сайт КХЛ.