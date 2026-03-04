«Воздушная тревога в Сочи для «Торпедо» ещё не закончилась». Исаков — о 0:5 от «Трактора»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Трактора» (0:5).

«Наверное, воздушная тревога в Сочи для нас ещё не закончилась. Печально, что мы показали после этого. Проиграли в Сочи третий период и сегодня весь матч. Хотя если взять первый период, то можно сказать, что игра давалась. А дальше пошёл небольшой разлад. Констатируем факт, что имеем отрицательный результат с очень неприятным счётом. Думаю, что тайм-аут при счёте 0:3 попал в точку. Мы говорили о том, что впереди ещё половина матча. И не из таких ситуаций выкручивались. После тайм-аута у нас был классный шанс, но мы его не использовали. 23 блокированных броска «Трактора» — это больше из-за суеты наших игроков, из-за чего они делали некачественные броски», — цитирует Исакова сайт КХЛ.