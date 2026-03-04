Скидки
«Воздушная тревога в Сочи для «Торпедо» ещё не закончилась». Исаков — о 0:5 от «Трактора»

«Воздушная тревога в Сочи для «Торпедо» ещё не закончилась». Исаков — о 0:5 от «Трактора»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Трактора» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Глотов, Телегин) – 04:10 (5x5)     0:2 Ливо (Кадейкин, Николаев) – 25:34 (5x4)     0:3 Кадейкин (Гросс, Ливо) – 28:39 (5x4)     0:4 Телегин (Ливо, Гросс) – 37:06 (5x5)     0:5 Светлаков (Дронов, Джиошвили) – 56:12 (5x4)    

«Наверное, воздушная тревога в Сочи для нас ещё не закончилась. Печально, что мы показали после этого. Проиграли в Сочи третий период и сегодня весь матч. Хотя если взять первый период, то можно сказать, что игра давалась. А дальше пошёл небольшой разлад. Констатируем факт, что имеем отрицательный результат с очень неприятным счётом. Думаю, что тайм-аут при счёте 0:3 попал в точку. Мы говорили о том, что впереди ещё половина матча. И не из таких ситуаций выкручивались. После тайм-аута у нас был классный шанс, но мы его не использовали. 23 блокированных броска «Трактора» — это больше из-за суеты наших игроков, из-за чего они делали некачественные броски», — цитирует Исакова сайт КХЛ.

