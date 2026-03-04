«С огромным уважением отношусь к Никитину». Буше высказался о победе «Авангарда» над ЦСКА

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победный матч с ЦСКА (2:0) в Москве.

«Матч получился таким, каким мы его ожидали: силовая борьба, напряжённая, плотная игра. Команды шли на равных, и все свелось к третьему периоду, к которому мы подошли при счёте 0:0. Матч похож на тот, который мы провели до этого на нашем поле, при котором соперник грамотно обороняется. Игра получилась уровня плей-офф. Я с огромным уважением отношусь к тренеру команды-соперника Игорю Никитину, его игроки выкладываются, работают, и сегодня получилась хорошая мужская игра. Обе команды действовали классно, получился зрелищный матч.

Мы к каждой встрече подходим одинаково. У соперника может быть разный стиль игры, и в зависимости от этого мы корректируем свои действия и фокусируемся на них, а не на противнике. Я верю в то, что необходимо прививать привычки, которые помогают нам добиться успеха. У нас был хороший матч с «Ак Барсом», но нам не удалось его выиграть. В последующих встречах мы были уставшие, нужно было время на отдых. Позже мы увидели, что энергии хватает, мы начали показывать то, как мы можем играть и хотим играть. И показываем, кто мы есть и как мы играем, с 1 августа. Прививаем привычки, которые нам пригодятся в плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.