Результаты матчей КХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 марта 2026 года:

«Торпедо» – «Трактор» — 0:5;

ХК «Сочи» – «Локомотив» — 2:3;

ЦСКА – «Авангард» — 0:2;

«Динамо» М – «Автомобилист» — 0:4.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очками после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта.