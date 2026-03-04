Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года:

«Челмет» – «Кристалл» — 4:2;

«Южный Урал» – «Рязань-ВДВ» — 1:3;

«Магнитка» – «Дизель» — 2:0;

«Тамбов» – «Металлург» — 1:7;

«Буран» – ХК «Норильск» — 3:0;

«Ростов» – «Сокол» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 92 очками после 57 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (87 очков в 57 играх).