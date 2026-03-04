Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 4 марта, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2026 года:

«Челмет» – «Кристалл» — 4:2;
«Южный Урал» – «Рязань-ВДВ» — 1:3;
«Магнитка» – «Дизель» — 2:0;
«Тамбов» – «Металлург» — 1:7;
«Буран» – ХК «Норильск» — 3:0;
«Ростов» – «Сокол» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 92 очками после 57 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (87 очков в 57 играх).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android