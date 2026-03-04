Никитин — о 0:2 с «Авангардом»: много хорошего, но ЦСКА не хватило этого стержня

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2) в Москве.

«Двоякое впечатление от игры. Много хорошего ребята сделали, моменты создали хорошие, с такой командой непросто это делать. Не хватило нам этого стержня, чтобы против «Авангарда» весь матч так играть. Работаем дальше, хороший урок, хороший тест для нас», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА после сегодняшнего матча потерпел второе поражение подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».