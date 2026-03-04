Никитин — о 0:2 с «Авангардом»: много хорошего, но ЦСКА не хватило этого стержня
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2) в Москве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5) 0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)
«Двоякое впечатление от игры. Много хорошего ребята сделали, моменты создали хорошие, с такой командой непросто это делать. Не хватило нам этого стержня, чтобы против «Авангарда» весь матч так играть. Работаем дальше, хороший урок, хороший тест для нас», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
ЦСКА после сегодняшнего матча потерпел второе поражение подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».
