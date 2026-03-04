Скидки
Никитин: гол, конечно, такой пропустили… Не по этой игре. Это ребят на время выхлестнуло

Никитин: гол, конечно, такой пропустили… Не по этой игре. Это ребят на время выхлестнуло
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (0:2) в Москве высказался о первой пропущенной шайбе во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)    

«Гол, конечно, такой пропустили, не по этой игре он сложился. Наверное, это ребят на время выхлестнуло. Но это опыт, опыт. Скорректируем это», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА после сегодняшнего матча потерпел второе поражение подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».

Никитин — о 0:2 с «Авангардом»: много хорошего, но ЦСКА не хватило этого стержня
