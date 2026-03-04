Никитин: гол, конечно, такой пропустили… Не по этой игре. Это ребят на время выхлестнуло
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (0:2) в Москве высказался о первой пропущенной шайбе во встрече.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5) 0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)
«Гол, конечно, такой пропустили, не по этой игре он сложился. Наверное, это ребят на время выхлестнуло. Но это опыт, опыт. Скорректируем это», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА после сегодняшнего матча потерпел второе поражение подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».
Комментарии
- 5 марта 2026
-
00:00
- 4 марта 2026
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:25
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:25
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:37
-
19:18
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
17:51