«Подростковый период». Игорь Никитин высказался об игре ЦСКА в большинстве

«Подростковый период». Игорь Никитин высказался об игре ЦСКА в большинстве
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (0:2) в Москве оценил игру армейского клуба в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)    

«С большинством у нас подростковый период: сначала всё получалось, и мы перестали это ценить, перестали за нейтральные шайбы цепляться. Сейчас вроде вернулись на землю, но теперь нужно заслужить этот гол. Это вопрос и тренировочного процесса, и психологии, и умения взять ответственность на себя. Много вопросов тут можно поднимать, не знаешь, за какой взяться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА после сегодняшнего матча потерпел второе поражение подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».

