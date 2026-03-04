«Подростковый период». Игорь Никитин высказался об игре ЦСКА в большинстве

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (0:2) в Москве оценил игру армейского клуба в большинстве.

«С большинством у нас подростковый период: сначала всё получалось, и мы перестали это ценить, перестали за нейтральные шайбы цепляться. Сейчас вроде вернулись на землю, но теперь нужно заслужить этот гол. Это вопрос и тренировочного процесса, и психологии, и умения взять ответственность на себя. Много вопросов тут можно поднимать, не знаешь, за какой взяться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА после сегодняшнего матча потерпел второе поражение подряд. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 6 марта встретится дома с «Трактором». «Авангард» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».