Результаты матчей МХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 4 марта 2026 года:

«Амурские Тигры» – МХК «Атлант» — 1:4;

«Тайфун» – «Динамо-Шинник» — 4:3 Б;

МХК «Динамо» М – «Локо» — 1:7;

«Ладья» – «Чайка» — 0:2;

«Локо-76» – «Авто» — 3:1;

«Академия Михайлова» – «Алмаз» — 2:5.

«АКМ Новомосковск» – «Белые Медведи» — 6:8.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.