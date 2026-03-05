Скидки
Результаты матчей МХЛ на 4 марта 2026 года

Сегодня, 4 марта, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 4 марта 2026 года:

«Амурские Тигры» – МХК «Атлант» — 1:4;
«Тайфун» – «Динамо-Шинник» — 4:3 Б;
МХК «Динамо» М – «Локо» — 1:7;
«Ладья» – «Чайка» — 0:2;
«Локо-76» – «Авто» — 3:1;
«Академия Михайлова» – «Алмаз» — 2:5.
«АКМ Новомосковск» – «Белые Медведи» — 6:8.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
