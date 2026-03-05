Скидки
Серебряков укрощал шайбу, Коваленко срывался на Чеккони. Фото победы «Авангарда» над ЦСКА

4 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Майкл Маклауд открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода канадский нападающий удвоил преимущество гостей, оформив дубль. Джованни Фьоре сделал две результативные передачи.

