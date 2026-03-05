Серебряков укрощал шайбу, Коваленко срывался на Чеккони. Фото победы «Авангарда» над ЦСКА
Поделиться
4 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Майкл Маклауд открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода канадский нападающий удвоил преимущество гостей, оформив дубль. Джованни Фьоре сделал две результативные передачи.
Комментарии
- 5 марта 2026
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:05
-
08:43
-
08:40
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:05
-
07:49
-
06:59
-
05:55
-
05:47
-
00:00
- 4 марта 2026
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:25
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:24
-
22:05