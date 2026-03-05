Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 5 марта 2026, счет 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Арсения Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть по буллитам «Торонто»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маччелли (Джошуа, Бенуа) – 05:26     1:1 Майер (Хишир, Мерсер) – 07:55     1:2 Нюландер (Коуэн, Мэттьюс) – 23:21 (pp)     2:2 Грицюк (Братт, Хишир) – 26:06     2:3 Нис (Таварес) – 53:50     3:3 Браун (Грицюк, Хьюз) – 57:39     4:3 Коттер – 65:00    

Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк записал на свой счёт вторую шайбу своей команды, а также результативный пас на третий гол. Его одноклубник Максим Цыплаков голевыми действиями не отметился.

Также за «Дэвилз» отличились Тимо Майер и Коннор Браун, в буллитной серии обе попытки реализовали Пол Коттер и Йеспер Братт. Авторами заброшенных шайб «Торонто» стали Матиас Маччелли, Вильям Нюландер и Мэтт Нис, Нюландер и Остон Мэттьюс не реализовали свои попытки буллитов.

