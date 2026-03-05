Гол и передача Арсения Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть по буллитам «Торонто»

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк записал на свой счёт вторую шайбу своей команды, а также результативный пас на третий гол. Его одноклубник Максим Цыплаков голевыми действиями не отметился.

Также за «Дэвилз» отличились Тимо Майер и Коннор Браун, в буллитной серии обе попытки реализовали Пол Коттер и Йеспер Братт. Авторами заброшенных шайб «Торонто» стали Матиас Маччелли, Вильям Нюландер и Мэтт Нис, Нюландер и Остон Мэттьюс не реализовали свои попытки буллитов.