Гол Барбашёва и пас Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в OT «Детройт» после счёта 1:3

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой, его одноклубник Павел Дорофеев — результативной передачей.

Остальные голы гостей на счету Райлли Смита, Митчелла Марнера и Томаша Гертла в овертайме. За «Детройт» забивали Эммитт Финни, Симон Эдвинссон и Алекс Дебринкэт.

После первого периода открывший счёт «Вегас» уступал со счётом 1:3, однако смог отыграться в третьем.