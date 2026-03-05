Скидки
Детройт Ред Уингз — Вегас Голден Найтс, результат матча 5 марта 2026, счет 3:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Барбашёва и пас Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в OT «Детройт» после счёта 1:3
В ночь с 4 на 5 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Марнер, Дорофеев) – 01:50     1:1 Финни (Зайдер, Эдвинссон) – 05:58     2:1 Эдвинссон (Копп, Дебринкэт) – 15:15     3:1 Дебринкэт (Рэймонд, Сандин-Пелликка) – 16:14     3:2 Барбашёв (Андерссон, Ханифин) – 51:37     3:3 Марнер (Гертл, Теодор) – 56:36     3:4 Гертл (Марнер, Андерссон) – 62:11 (pp)    

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой, его одноклубник Павел Дорофеев — результативной передачей.

Остальные голы гостей на счету Райлли Смита, Митчелла Марнера и Томаша Гертла в овертайме. За «Детройт» забивали Эммитт Финни, Симон Эдвинссон и Алекс Дебринкэт.

После первого периода открывший счёт «Вегас» уступал со счётом 1:3, однако смог отыграться в третьем.

