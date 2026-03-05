Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арсений Грицюк оформил пятый матч с 2+ очками в дебютном сезоне НХЛ

Арсений Грицюк оформил пятый матч с 2+ очками в дебютном сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 Б), который завершился в ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Это пятая игра в текущем сезоне, дебютном для Арсения в НХЛ, в которой он набрал два или более очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маччелли (Джошуа, Бенуа) – 05:26     1:1 Майер (Хишир, Мерсер) – 07:55     1:2 Нюландер (Коуэн, Мэттьюс) – 23:21 (pp)     2:2 Грицюк (Братт, Хишир) – 26:06     2:3 Нис (Таварес) – 53:50     3:3 Браун (Грицюк, Хьюз) – 57:39     4:3 Коттер – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 27-й минуте матча при счёте 1:2 Грицюк поразил ворота соперника броском в касание со средней дистанции. На 58-й минуте при счёте 2:3 Арсений выполнил зрячий пас на открытый угол ворот для партнёра по команде Коннора Брауна, гол которого позволил «Дэвилз» перевести встречу в овертайм.

Всего в текущем сезоне на счету Арсения Грицюка 26 (11+15) очков в 58 сыгранных матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Гол и передача Арсения Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть по буллитам «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android