Арсений Грицюк оформил пятый матч с 2+ очками в дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 Б), который завершился в ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Это пятая игра в текущем сезоне, дебютном для Арсения в НХЛ, в которой он набрал два или более очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 27-й минуте матча при счёте 1:2 Грицюк поразил ворота соперника броском в касание со средней дистанции. На 58-й минуте при счёте 2:3 Арсений выполнил зрячий пас на открытый угол ворот для партнёра по команде Коннора Брауна, гол которого позволил «Дэвилз» перевести встречу в овертайм.

Всего в текущем сезоне на счету Арсения Грицюка 26 (11+15) очков в 58 сыгранных матчах.